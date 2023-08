Stephen Amell ora è a favore dello sciopero: 'Ho scelto le parole sbagliate'

Hollywood è una vera e propria polveriera, di questi tempi: la tensione derivata dallo sciopero di attori e sceneggiatori sta facendo sì che ogni dichiarazione possa scatenare una tempesta, come Stephen Amell ha imparato a proprie spese nei giorni scorsi prima di tornare sui suoi passi e correggere saggiamente il tiro.

La scorsa settimana la star di Arrow si è infatti unita agli scioperi, contraddicendo quindi le sue affermazioni precedenti con le quali si era detta contraria, di principio, a manifestazioni di questo tipo: parole sulle quale l'attore stesso è tornato in queste ore per fornirci un chiarimento speriamo definitivo.

"Quando ne ho parlato la prima volta non ho scelto le parole come avrei dovuto. Mi piace recitare, amo i film e la TV e so quanto scioperare causi dolore non solo agli attori, ma anche a tutti coloro che lavorano per il cinema o la televisione. Ho sempre detto di supportare il mio sindacato, dire di non supportare gli scioperi è stata una pessima scelta di parole, lo dico chiaro e tondo" sono state le parole di Amell.

Una presa di posizione decisa da parte dell'attore che in questi giorni è stato visto più volte in strada insieme a tanti suoi colleghi, sicuramente sollevati da questa spiegazione. Speriamo che i chiarimenti da fornire siano finiti qui!