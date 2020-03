Stephen Amell sul suo futuro nell'Arrowverse: 'Non tornerò'

No, Stephen Amell non riapparirà in altri show dell'Arrowverse. Durante una chat livestream su Instagram, l'attore ha infatti escluso la possibilità di un suo ritorno.

Abbiamo da poco detto addio al Freccia Verde di Stephen Amell, e con l'ottava e ultima stagione di Arrow, anche lo show con tutti i suoi personaggi è ormai un ricordo passato.

Ma, si sa, nell'Arrowverse tutto può succedere, ed è difficile escludere eventuali ricomparsate o vere e proprie visite ad altri show dell'universo condiviso da parte di attori della serie, soprattutto in vista del probabile debutto sul network dello spin-off di Arrow Green Arrow and The Canaries, in cui vedremo sicuramente Katherine McNamara, Katie Cassidy e Juliana Harkavy.

È per questo che probabilmente le ultime dichiarazioni di Amell potrebbero deludere coloro che speravano in un suo potenziale ritorno nel prossimo futuro: durante una live chat su Instagram, l'attore ha confermato che non riapparirà nell'Arrowverse.

"No, non tornerò. È stato bello, sono stati 8 bellissimi anni, ma era ora di concludere" ha detto Stephen, aggiungendo poi, dopo aver raccontato di come si fosse sintonizzato sul canale appena la sera prima, durante un episodio di Roswell, New Mexico "A dire il vero è stato davvero, davvero strano vedere di nuovo The CW. È stato strano vedere i promo di Batwoman, Flash e Supergirl. Sembra come essere accaduto una vita fa! Ma non credo che farò di nuovo una cosa simile".