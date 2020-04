Stephen Amell: 'Grant Gustin è il Flash perfetto, l'ho sempre pensato'

Continuano le interviste al protagonista della serie prodotta da The CW: dopo aver visto una scena di Arrow tagliata, vi segnaliamo queste dichiarazioni in cui parla del collega Grant Gustin, famoso per essere il volto di Barry Allen.

L'interprete di Oliver Queen è stato intervistato da Michael Rosenbaum nel suo podcast intitolato "Inside of You", in cui hanno discusso insieme delle varie serie TV che fanno parte dell'Arrowverse. Scopriamo così che Stephen Amell era certo che Grant Gustin sarebbe stata la persona perfetta per The Flash, già durante la prima table read dei due, svolta in occasione dell'episodio intitolato "The Scientist", in cui abbiamo fatto la conoscenza di Barry Allen. Ecco cosa ha dichiarato: "Mi ricorderò per sempre della prima table read in cui abbiamo conosciuto Barry Allen. Per lui deve essere stato un momento terrorizzante, perché è appena arrivato e deve interpretare The Flash. Così arriva questo ragazzo, è la puntata dedicata a lui ed è perfetto, non ho avuto neanche bisogno di vederlo in azione sul set. Già quando abbiamo letto il copione insieme ho pensato, hanno fatto la scelta giusta".

