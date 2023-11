Stephen Amell non dimentica Arrow: raccolta fondi per la famiglia di un membro della crew

Sicuramente la serie Arrow si può considerare una delle produzioni di maggior successo, almeno per quanto concerne il piccolo schermo, legate all'universo DC. Il personaggio era già stato portato in TV con la serie Smallville ma nonostante questo di certo l'interpretazione di Stephen Amell ha lasciato il segno negli appassionati e non solo.

Ecco quindi che, negli ultimi tempi è stato proprio lo stesso interprete dell'arciere in verde a tornare in azione per aiutare la famiglia di un vecchio amico.

Infatti l'attore avrebbe creato un account GofoundMe per la famiglia dello scomparso David McLean, suo collega durante le riprese di Arrow. Questa pagina ha come obbiettivo il raggiungimento di cinquanta mila dollari.

McLean ha lavorato allo spettacolo per tutta la sua durata, finché non si è concluso nel 2020 dopo l'epico cross-over che ha visto anche il ritorno di alcuni volti noti, come il mitico Clark Kent di Smallville.

Sicuramente tutto questo dimostra come il lavoro sui set non sia solo quello, ma c'è anche la possibilità di formare dei legami indissolubili.