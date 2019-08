Stephen Amell non ha mai pensato di dirigere uno show dell'Arrowverse

Arrow si sta dirigendo verso una conclusione, con l'ottava stagione che arriverà sugli schermi un po' più tardi del solito. Diversi membri del team dell'Arrowverse, in diversi periodi, hanno fatto un passo dietro la macchina da presa e hanno diretto episodi dei vari show. Un'eventualità che non comprende la star di Arrow, Stephen Amell.

Katie Cassidy e David Ramsey si sono alternati sul seggiolino da regista di Arrow e ci torneranno nel corso dell'ottava stagione, che a quanto pare potrebbe essere un omaggio a tutte le stagioni precedenti.

Stephen Amell ha parlato della prospettiva di dirigere altre serie dell'Arrowverse al Television Press Critics Association Tour:"No, in realtà non ci ho pensato affatto. Sono davvero interessato al processo creativo. Sono davvero interessato dal lato della produzione. Sono affascinato dalla regia ma per me è stato più interessante andare a fare il check-in con Katie, che ha avuto il primo giorno del suo episodio lo scorso venerdì. O solo per sapere che David torna nell'episodio 6, e che è molto più saggio dei suoi anni quando si tratta di dirigere; il mio interesse è stato più quello di responsabilizzare i miei colleghi al meglio delle mie capacità".



Ricordiamo che Marv Wolfman sarà co-sceneggiatore del crossover Crisi sulle Terre Infinite, nel quale potrebbe recitare anche Mark Hamill come Joker, personaggio al quale ha prestato già la voce nella serie animata.