Stephen Amell pensa che un crossover tra Arrow e Black Lightning si farà!

La star di Arrow, Stephen Amell, è dell'idea che Oliver Queen di Arrow (il suo personaggio, cioè), e Jefferson Pierce disi incontreranno presto.

L'ultima aggiunta alla già fornita lista di supereroi che vanno in onda su The CW, Black Lightning, è stata fermamente dichiarata come al di fuori dell'Arrowverse, nonostante evidenti somiglianze tematiche. Black Lightning non è mai stato concepito come parte del multiverso lanciato da Arrow; infatti, almeno all'inizio, la serie andava in onda su Fox, prima di passare a The CW.

Ora però Fulmine Nero è sulla rete che Oliver Queen e Barry Allen hanno contribuito a (ri) costruire. L'idea di un crossover sembra una progressione naturale. Nonostante questo però, Black Lightning è rimasto - per adesso - fedele alla linea di esistere completamente al di fuori dell'Arrowverse. Ciononostante, Stephen Amell è sicuro che le cose non rimarranno così a lungo.

Comic Book riporta che Stephen Amell era all'Awesome Con a Washington, D.C., quando ha parlato della possibilità di un crossover tra Arrow e Black Lightning. Dopo aver ammesso di dover ancora vedere lo show (perché è molto occupato), Amell ha detto:

"Tutti fingono che alla fine non ci incontreremo con Black Lightning, ma probabilmente incroceremo le nostre strade, perché è proprio così che funziona il mondo."

Già questo commento, da solo, sarebbe degno di nota. Eppure non l'unica cosa che ha detto l'attore. Un crossover con Black Lightning infatti non è solo una cosa che Amell pensa che accadrà; lui vuol proprio che succeda!

"Penso che qualsiasi cosa si possa fare per espandere l'universo e per ampliare ciò che abbiamo costruito nei nostri show sarebbe grandiosa. Quindi, sono contento che lo spettacolo stia andando bene, spero che abbia un grande successo, e mi piacerebbe farne parte, in qualsiasi modo o forma."

Arrow e Black Lightning possono apparentemente sembrare agli antipodi, ma i due personaggi non sono poi così diversi: anche se Jefferson Pierce è un metaumano - e piuttosto potente - lui e Oliver Queen hanno approcci simili alla loro vita da vigilanti. Arrow e Black Lightning sono storie che riguardano gli eroi di strada, quelli che proteggono le loro comunità. Le loro vite, al di fuori del lavoro notturno che fanno, li vedono anche in posizioni di potere e influenza in quelle stesse comunità, essendo Oliver sindaco e Jefferson preside.

Inoltre, a partire dalla stagione 6 di Arrow, Oliver e Jefferson hanno anche qualcos'altro in comune: la paternità. Una delle parti più importanti della storia di Jefferson sta nel bilanciare la sua vita nei panni di Black Lightning, mentre cerca di crescere le due figlie. Oliver si trova alle prese con un pre adolescente, adesso...

Insomma, non sappiamo come andrà a finire ma a voi piacerebbe vedere questo crossover? Ditecelo nei commenti, qui sotto!