Stephen Amell posta una foto con Jensen Ackles: vuole il crossover Arrow Supernatural!

La star di Arrow, Stephen Amell è ancora molto interessata alla possibilità di un crossover con l'altro famoso show tv di CW, Supernatural. Amell ha (più volte) apertamente promosso la campagna per realizzare il progetto, ma per ora non è successo niente.

Ma non è il solo a volere questa "unione" di serie sul soprannaturale e a tema supereroistico: anche i protagonisti di Supernatural, Jensen Ackles e Jared Padalecki sarebbero contenti di lavorare con Amell.

L'interprete di Arrow non è nuovo ai crossover (l'Arrowverse si chiama così proprio perché le quattro serie spesso si uniscono), ma per adesso, come è ovvio, gli "incroci sono avvenuti con prodotti "cugini", facenti tutti parte, cioè, dell'universo DC, quello fumettistico.

Addirittura potremmo, il prossimo anno, vedere Batwoman e Gotham City, quindi diciamo che sono in molti ad essere incuriositi da un eventuale crossover Arrow/Supernatural. E Stephen Amell cerca di cavalcare l'onda, quando può: per promuovere il desiderio di unire le due serie, ha anche postato una foto social, al fianco di Jensen Ackles con la caption:

"Stephen Amell ✔ @StephenAmell "È il crossover che ci meritiamo!"

Secondo voi? Vorreste davvero vedere queste due serie insieme in una puntata?