Stephen Amell ha pubblicato una nefasta fotografia tratta dal season finale di Arrow

Nonostante il finale della sesta stagione di Arrow sia ancora piuttosto distante, Stephen Amell, da sempre molto attivo sui social, ha diffuso in rete una foto tratta dall’ultimo episodio della stagione in corso, rivelando ai fan una situazione a dir poco nefasta e preoccupante...

Visionabile in calce all’articolo, lo scatto ci mostra il suo personaggio, Oliver Queen, al capezzale di un non meglio specificato personaggio ricoverato in ospedale. Nella foto, infatti, l’individuo sul lettino è ben nascosto da alcune linee verdi atte a non svelare troppi dettagli prima del tempo. È comunque evidente che qualcuno si farà molto male nel finale della sesta stagione, e lo stesso Stephen Amell commenta l’evento con la frase “I finali mi distruggono” - un chiaro riferimento a quanto avvenuto nel finale della prima e della quinta stagione di Arrow.



Solo qualche giorno fa, lo shorunner Marc Guggenheim aveva dichiarato che il finale non sarà convenzionale e che addirittura cambierà la serie completamente. Lo stesso Amell, in seguito, ha invece rivelato la presenza di un evento cui lo show non potrà rimediare, spingendo i fan a credere che almeno uno degli storici componenti del cast potrebbe riportare una ferita molto grave o addirittura perdere la vita.



Sebbene qualcuno sia del parere che Green Arrow, similmente a quanto fatto da Iron Man nella prima pellicola a lui dedicata, dichiarerà al mondo la propria identità (non più tanto) segreta, una nutrita schiera di fan ritiene che proprio Felicity (Emily Bett Rickards) potrebbe uscire definitivamente di scena. Il personaggio sul lettino potrebbe comunque essere un altro, in quanto la minaccia rappresentata dal criminale Ricardo Diaz pone l’intero Team Arrow - ormai a pezzi - in grave pericolo.

Secondo voi quale personaggio potrebbe realmente uscire di scena al termine della stagione in corso? Fateci conoscere le vostre ipotesi attraverso i commenti!