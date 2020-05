Stephen Amell: la star di Arrow farà prima o poi ritorno nell'Arrowverse?

Stephen Amell ha vestito i panni di Green Arrow nella serie supereroistica di ben otto stagioni andata in onda su The CW. Adesso che Arrow è conclusa, comunque, i fan continuano a chiedersi se l'attore tornerà a indossare nuovamente il costume del suo personaggio nell'Arrowverse.

A quanto pare, la risposta è negativa. Stando a quanto dichiarato dall'attore stesso durante una diretta Instagram, non ci sono possibilità che torni nel ruolo di Green Arrow. Quando, infatti, gli è stato chiesto se tornerà mai in una delle altre serie DC (come già successo in passato), Amell ha risposto: "No, ho finito ed è stato bello. Sono stati otto grandiosi anni, ma era tempo di voltare pagina".

L'attore ha inoltre parlato di quando, sintonizzandosi su The CW alla stessa ora in cui veniva trasmessa la serie di cui è stato protagonista, ha provato una strana sensazione nel non vedere più Arrow: al suo posto Roswell, New Mexico (appena alla seconda stagione). Sapevate che Stephen Amell ha rivelato al mondo il suo numero di telefono?

A ogni modo, l'attore continuerà a recitare sul piccolo schermo: l'attore sarà il personaggio principale di Heels, drama di otto puntate ambientato nel mondo del wrestling. La trama dello show, prodotto da Starz, sarà incentrata su una famiglia della Georgia a capo di un'impresa che organizza incontri di wrestling. Per essere più precisi, i protagonisti saranno due fratelli wrestler, interpretati da Amell e Alexander Ludwig (conosciuto per aver vestito i panni di Bjorn in Vikings), in disputa per l'eredità del padre defunto.

Insomma, con sommo dispiacere per i fan di Arrow, sembra proprio che per un ritorno di Stephen Amell nel multiverso non ci siano i presupposti. La speranza è sempre l'ultima a morire però, chissà quindi che in futuro le cose non cambiano e tornerà nell'Arrowverse sorprendendo tutti. A proposito della serie, ecco tutte le stagioni Arrow dalla peggiore alla migliore.