Stephen Amell scherza su un'apparizione di Batman nell'Arrowverse

Nel corso del panel dell'Arrowverse organizzato all'MCM di Londra durante lo scorso fine settimana, la star di Arrow, Stephen Amell, ha condiviso la sua ironica idea su come dovrebbe apparire Batman nell'Arrowverse. L'universo di Arrow è destinato ad espandersi con una nuova serie interpretata dall'attrice Ruby Rose, Batwoman.

Un'apparizione di Batman in una serie dell'Arrowverse rimane per il momento improbabile, Stephen Amell si è rivolto all'interprete di Superman, Tyler Hoechlin, dicendo:"Se Batman dovesse mai apparire nell'Arrowverse, puoi farmi un favore? Puoi farlo volare nello spazio e vedere cosa succede?" ha chiesto divertito Amell.



Dopo un violento naufragio, il playboy miliardario Oliver Queen è stato dichiarato scomparso e presunto morto per cinque anni prima di essere ritrovato vivo su un'isola remota nel Mare del Nord della Cina. Tornato a casa, a Star City e deciso a vendicare i torti subiti dalla sua famiglia, decide di combattere le ingiustizie, diventa Green Arrow e si mette a difesa della sua città insieme al suo fidato team.

Arrow chiuderà i battenti con la conclusione della prossima stagione.

Tyler Hoechlin sulla possibile presenza di Superman non ha svelato il mistero, auspicando semplicemente un suo ritorno.

Nel frattempo i fan aspettano con ansia Crisis on Infinite Earths; il crossover includerà anche le Leggende di Legends of Tomorrow.

Le voci sull'apparizione di Batman nell'Arrowverse sono sempre più insistenti ma per il momento non ci sono conferme.