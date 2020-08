Stephen Amell, la star di Arrow condivide i suoi duri allenamenti per Heels

Dopo Arrow, Stephen Amell sarà protagonista di Heels, una nuova serie ambientata nel mondo del wrestling. Per prepararsi al meglio a questo nuovo impegno, l'attore si sta allenando duramente come dimostra il suo ultimo post su Twitter.

Nel breve video, Amell appare completamente senza fiato e sudato mentre si riprende dalla sessione appena terminata. Nella clip non spiega con precisione cosa stesse facendo ma, è abbastanza chiaro che stia lavorando duramente.

Heels è stata annunciata per la prima volta nell'agosto 2019 e narrerà le vicende di in una comunità affiatata della Georgia che segue un programma di wrestling a conduzione familiare. Qui due fratelli combattono per l'eredità del loro defunto padre. Il co-protagonista e rivale di Amell sarà Alexander Ludwig di Vikings.

Sul ring, Jack Spade è il carismatico cattivo della Duffy Wrestling Association (DWA) ma, nella vita di tutti i gironi è un padre che cercano di sbarcare il lunario mentre combatte per realizzare i propri sogni. Ha la mente di un artista nel corpo di un guerriero e farà tutto il necessario per trasformare il DWA in un vero e proprio impero.

Amell ha già anticipato che la serie vedrà alcune acrobazie folli tipiche del wrestling e che, lui stesso in prima persona ne dovrà farne molte: "Non avrò una controfigura, dovrò fare cose pazzesche". Cosa ne pensate di questa nuova serie? Fatecelo sapere nei commenti.