Stephen Amell, la star di Arrow e sua moglie Cassandra di nuovo genitori!

Stephen Amell non chiude le porte ad un suo ritorno nell'Arrowerse ma nel frattempo, l'ex interprete di Oliver Queen si dedica a nuovi progetti televisivi e soprattutto alla sua famiglia che ha da poco accolto un nuovo membro.

Secondo quanto riportato dalla testata scandalistica TMZ, l'attore e sua moglie Cassandra Jean lo scorso mese sono diventati genitori per la seconda volta del piccolo Bowell. Al momento non ci sono foto del bambino sui social ma tutto lascia immaginare che l'annuncio della coppia non si farà attendere ancora per molto. I fan di Arrow sono rimasti piuttosto scioccati per questa notizia, visto che la nascita della prima figlia Mavi avvenuta nell'ottobre 2013 era stata raccontata prontamente dall'attore stesso sui social.

TMZ riporta inoltre che Stephen Amell e la sua consorte sono stati visti ad un evento ad aprile e la donna non sembrava in alcun modo incinta e per tale ragione è probabile che i due abbiano deciso di fare ricorso ad una madre surrogata.

Qualche tempo fa noi di Everyeye abbiamo avuto modo di incontrare Stephen Amell e di chicchierare con lui non solo di Arrow ma anche di tutti i suoi altri progetti lavorativi come Heels, la serie Starzplay in interpreta un wrestler di nome Jack Spade.