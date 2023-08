Stephen Amell, la star di Arrow è contro lo sciopero:'Non supporto la protesta'

Il 98% dei membri SAG-AFTRA aveva votato a favore dello sciopero ma nella percentuale non rientra la star di Arrow Stephen Amell. Nel corso di un'apparizione pubblica nel fine settimana, Amell ha dichiarato di essere in disaccordo con la decisione di intraprendere uno sciopero collettivo contro le case di produzione.

"Sostengo il mio sindacato, lo faccio. E io sto con loro. Non sono favorevole allo sciopero, penso sia una tattica negoziale riduttiva. Trovo l'intera faccenda incredibilmente frustrante. Penso che il pensiero, per quanto concerne gli show - come quello in cui sono stato presentato in anteprima ieri sera - sia miope" ha dichiarato Amell.



La serie di wrestling Heels con Stephen Amell ha debuttato con la seconda stagione su Starz qualche giorno fa. Con queste dichiarazioni, Stephen Amell è l'attore più conosciuto al momento a parlare contro lo sciopero degli attori messo in atto da SAG-AFTRA qualche giorno fa. Stephen Amell è noto per il suo ruolo da protagonista nella serie DC Arrow, nel ruolo del supereroe Green Arrow, che ha lanciato l'Arrowverse, nel quale sono inclusi show di successo come The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow.



Nei giorni scorsi abbiamo realizzato un approfondimento sullo sciopero degli attori e sceneggiatori spiegato bene; uno sciopero che da settimane sta tenendo in scacco Hollywood e porterà allo slittamento di diversi progetti e diverse uscite già programmate al cinema e in tv.