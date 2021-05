Stephen Amell da supereroe a wrestler: eccolo nel trailer ufficiale della serie TV Heels

Starz ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Heels, nuova serie TV incentrata sul mondo del wrestling professionistico che vedrà come protagonista Stephen Amell dopo più di un anno di distanza dalla conclusione di Arrow.

Ambientata in un'affiatata comunità della Georgia, Heels segue una compagnia di wrestling di proprietà familiare mentre due fratelli e rivali combattono per l'eredità del loro defunto padre. Sul ring, qualcuno deve interpretare il bravo ragazzo e qualcuno dei fare da nemico. Ma nel mondo reale, questi personaggi possono essere difficili da confrontare, o difficili da lasciarsi alle spalle.

Insieme al filmato, che potete visionare in calce alla news, il network ha annunciato che la prima stagione dello show debutterà il 15 giugno 2021. Al momento non ci sono dettagli su un'eventuale distribuzione italiana, ma per tutte le novità restate sintonizzati sulle nostre pagine.

Il resto del cast include Alison Luff, Chris Bauer, Allen Maldonado, James Harrison, Kelli Berglund, Mary McCormack e David James Elliott. Inoltre, lo scorso gennaio Amell ha confermato che l'ex campione WWE CM Punk apparirà nella serie nei panni di un personaggio di nome Ricky Babies.

Che ve ne pare di questo primo trailer? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Intanto, vi lasciamo al video di Amell coperto di sangue finto sul set di Heels.