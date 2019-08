Stephen Amell svela il suo episodio preferito di Arrow

Con Arrow che termina definitivamente in autunno, la star dello show Stephen Amell, comparirà per l'ultima volta nei panni di Oliver Queen e nel corso del tour stampa della Television Critics Association di domenica ha svelato il suo episodio preferito di tutta la serie, risalente ai primi tempi dello show originario dell'Arrowverse.

Durante la presentazione, Amen ha rivelato che il suo episodio preferito è il ventesimo della seconda stagione, intitolato Vedere rosso (Seeing Red). L'episodio, scritto da Wendy Mericle e dall'attuale showrunner Beth Schwartz, è ritenuto il più bello dalla star.

"Un episodio davvero bello" l'ha definito Amell. Come i fan di Arrow ricorderanno perfettamente, l'episodio Vedere rosso mostrava alcuni momenti molto toccanti fra Oliver e sua madre, Moira (Susanna Thompson), sia in flashback che nel presente.

Nei flashback, Oliver rivela a Moira di aver concepito un figlio con una donna che non è la fidanzata Laurel, e in seguito si vede Moira che paga la ragazza per mentire ad Oliver e dirgli di aver perso il bambino.



Nel presente Oliver cerca di convincere Moira ad abbandonare la sua candidatura a sindaco e la madre che rivela al figlio di sapere che lui è Arrow e che non potrebbe essere più orgogliosa di lui.

In mezzo a tutti questi momenti emozionanti s'infila anche un momento straziante; Deathstroke cattura la famiglia Queen e costringe Oliver a scegliere fra sua madre e sua sorella. Alla fine Moira sacrifica la propria vita per per salvare i propri figli.

La fine di Moira coincide con l'annuncio di Susanna Thompson sul suo ritorno per l'ultima stagione dello show, anche se non è ancora chiaro in quali termini possa avvenire.

La fine dell'Arrowverse non è comunque vicina mentre, come annunciato ieri, Kevin Conroy interpreterà Batman in Crisi sulle Terre Infinite.