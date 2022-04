Stephen Amell tornerà nel futuro dell'Arrowverse? L'attore: 'Mai dire mai'

Sono trascorsi due anni dalla conclusione di Arrow, evento che ha di fatto chiuso una lunga e seguita stagione per la CW. Stephen Amell è uscito di scena dopo il sacrificio del suo personaggio alla fine del crossover Crisi sulle Terre Infinite, ma nel mondo dei fumetti (e dei cinecomic) nessuno muore mai veramente e Amell non ha escluso il ritorno.

Nel corso di un'intervista concessa a Den of Geek, Stephen Amell ha parlato appunto della possibilità di tornare a interpretare ancora Oliver Queen nel futuro dell'Arrowverse, cosa che non ha affatto escluso, a patto che la storia sia all'altezza:

"Ciò che ha significato molto per me è l'essere riusciti ad avere il controllo sul finale", ha rivelato Amell. "Questo accade molto raramente. Avere quella conversazione con Greg Berlanti durante la sesta stagione, e decidere che la settima e poi una versione troncata dell'ottava stagione avrebbero concluso la storia, è stata una tale benedizione, perché siamo riusciti a farlo nel modo giusto. Abbiamo potuto dire addio al pubblico nel modo giusto. Secondo me, il modo in cui dovrebbe finire per ogni supereroe senza superpoteri è sotto terra. Anche se credo che Oliver si sia appena trasformato in energia. Quindi sai, mai dire mai".

"Oh, certo", ha risposto Amell alla domanda se tornerebbe mai nel ruolo. "Devo così tanto alle persone della DC, della CW e di Warner Bros. Television. Amo moltissimo il personaggio e lo amo ancora di più ora che sono passati due anni da quando abbiamo finito lo show... Avendo un po' più di tempo libero ora, ho notato che mi manca. Guardo al passato con molto, molto, molto affetto... Se posso essere di qualche aiuto, se posso essere utile all'Arrowverse in qualsiasi modo, forma, o meglio ancora condurlo in un posto nuovo, che penso sarebbe la strada più interessante da percorrere, sia in un ruolo ridotto o su una piattaforma diversa, forse una dove potremmo mostrare più sangue, sarebbe davvero bello".

Intanto, The Flash è stato rinnovato per la Stagione 9 e i fan dell'Arrowverse sognano Grant Gustin al posto di Ezra Miller, dopo gli ultimi guai di quest'ultimo con la legge.