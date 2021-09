Stephen Amell, la verità sull'incidente in aereo: 'È colpa mia e me ne vergogno'

Lo scorso giugno Stephen Amell è stato cacciato da un volo di linea a causa di un litigio con la moglie, e ora l'attore ha finalmente raccontato cosa è successo prendendosi piena responsabilità di quanto accaduto.

"Ero arrabbiato per qualcosa che non aveva nulla a che fare con Cass, mia moglie, e ho iniziato a litigare" ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight. "Ho scelto un litigio perché volevo fare rumore ed essere arrabbiato. Era un litigio più che una discussione. Per avere una discussione, due persone devono parlare. Mi ha moglie ha detto per tutto il tempo: 'Se non abbassi la voce, ti faranno scendere dall'ereo'. Questa è l'unica cosa che ha detto per tutto il tempo".

La star di Arrow ha proseguito dicendo che sua moglie aveva "ragione al 100%": "Stavo facendo rumore. Probabilmente ho detto qualche parolaccia. Ho le cuffie con la cancellazione del rumore - ma questa non è una scusa - non sono qui per trovare scuse perché è stata colpa mia al 100%. In realtà, ad essere onesto, me ne vergogno profondamente. Sono rimasto in silenzio per 10 minuti e un ragazzo è tornato. Chiaramente avevo messo qualcuno a disagio e si era lamentato, e così hanno perso la loro decisione: 'Devi scendere dall'aereo'".



Vi ricordiamo che Stephen Amell ora è protagonista di Heels, nuova serie tv targata Starz dedicata al mondo del wrestling.