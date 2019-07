Stephen Amell avrebbe voluto che Arrow finisse con la settima stagione

Si avvicinano tempi duri per i fan di Arrow: come già annunciato da tempo, infatti, la serie capostipite dell'Arrowverse chiuderà i battenti dopo la sua ottava stagione, immediatamente consecutiva agli eventi del crossover Crisi sulle Terre Infinite.

Mentre i fan cercano di attrezzarsi per metabolizzare l'addio dello show, però, qualcuno che proprio non ci aspetteremmo sembra andare controcorrente: si tratta di Stephen Amell, storico protagonista della serie nei panni di quell'Oliver Queen che appenderà il costume al chiodo dopo l'ottava stagione. Amell ha infatti dichiarato che, fosse dipeso da lui, Arrow avrebbe concluso il suo ciclo già dopo la settima stagione.

"Penso che abbiamo fatto il nostro tempo, questo è quello che dicevo a Greg Berlanti dopo la sesta stagione. Penso che abbiamo dato tutto. Ultimamente mi trovo a pensare che la settima stagione, teoricamente, avrebbe potuto chiudere tutte le questioni. Ma tornare ancora una volta con dieci episodi... Ciò che hanno fatto con questo finale sia davvero bello. Penso sia qualcosa che non abbiate mai visto. Ogni episodio che viene fuori è tipo: 'Aspetta un momento, che cosa? Sta accadendo cosa e dove e come? Ok, è fantastico. Facciamolo!'" ha raccontato Amell, che si mostra quindi comunque soddisfatto degli episodi in arrivo.

Il produttore di Arrow, intanto, ha anticipato una delle sequenze più mozzafiato della prossima stagione dello show. Il titolo del primo episodio, inoltre, suggerisce la presenza di un momento amarcord per Oliver.