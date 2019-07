Stephen Ammell ha concluso ufficialmente le riprese della premiere di Arrow 8

A tre mesi dall'arrivo dell'ottava e ultima stagione di Arrow, l'interprete dei Oliver Queen, Stephen Ammell, è intervenuto via Twitter per annunciare la fine ufficiale della sue riprese per la premiere della stagione, che a quanto pare si intitolerà "Starling City" e sarà il primo di soli dieci episodi totali.

Niente a che vedere con l'attesissimo crossover Crisi sulle Terre Infinite, che andrà invece in onda sempre sulla CW con un modello differente rispetto alle stagioni passate, cioè con tre episodi a dicembre 2019 e due a gennaio 2020. Il titolo della premiere fa comunque riferimento alla città principale di Arrow, rinominata dopo tre stagioni Star City dopo l'apparente morte di Ray Palmer. Questo potrebbe significare che lo show tornerà in qualche modo alle sue radici, ma è solo una supposizione.



Parlando comunque a Entertainment Weekly, Ammell a recentemente dichiarato sull'episodio: "Starling City è un inno alla prima stagione e il secondo episodio alla terza stagione. Stiamo suonando i nostri più grandi successi". L'ultima stagione di Arrow vedrà Oliver Queen vivere la sua ultima avventura nell'Arrowverse, in aiuto di The Monitor per impedire che l'imminente Crisi sulle Terre Infinite distrugga il multiverso.



Arrow tornerà in onda il prossimo 15 ottobre. Quanto attendente il ritorno dell'Arrowverse?