Stephen Ammell parla di tutine attillate e 'ca**ate assurde' nella nuova serie Heels

Ora che ha messo definitivamente la parola fine ad Arrow, pronta a chiudersi la prossima settimana con l'ottavo episodio, "Fadeout", l'attore Stephen Amell si prepara a vestire i panni di un nuovo protagonista nell'annunciata e interessante serie Heels, sviluppata da Michael Waldron per l'emittente Starz.

Discutendo del progetto in una recente ospitate nel podcast Indise of You di Michael Rosenbaum, Amell ha parlato della serie e del fatto di aver firmato sapendo si trattasse di una produzione limitata a otto episodi che necessitava anche di molto allenamento per essere interpretata: "Ho già cominciato un durissimo allenamento per Heels, che sarà composta da 8 episodi. Non avrò nessuna controfigura e indosserò uno Speedo [tutina attillata di marca]. Come cazzo faccio ad avere una controfigura? Indosserà roba da wrestling che in realtà è uno Speedo".



E concludendo: "Il mio personaggio combatterà diverse volte nel primo episodio e dovrò fare della cazzate assurde".



Questa è la sinossi ufficiale dello show pubblicata da Deadline: "Ambientata in un'affiatata comunità della Georgia, Heels segue una compagnia di wrestling di proprietà familiare mentre due fratelli e rivali combattono per l'eredità del loro defunto padre. Sul ring, qualcuno deve interpretare il bravo ragazzo e qualcuno dei fare da nemico. Ma nel mondo reale, questi personaggi possono essere difficili da confrontare - o difficili da lasciarsi alle spalle."

La star di Arrow vestirà i panni di Jack, "Il villain carismatico (o Heel, in originale) della Duffy Wrestling Association. Nel mondo reale è il laborioso proprietario della società, padre e marito che cerca di fare quadrare i conti mentre lotta per realizzare i suoi sogni impossibili. La mente di un artista nel corpo di un guerriero, e un bisogno alla Steve Jobs di trovare la perfezione - e il controllo. Farebbe qualsiasi cosa per trasformare la DWA in un impero. Arriverà al punto di mettere in pericolo il suo matrimonio o la sua relazione col fratello?"

Prodotta da Lionsgate TV in collaborazione con Paramount TV, Heels è scritta da Michael Waldron (Loki) con Mike O'Malley nel ruolo da showrunner. Lo show andrà in onda su Starz, il cui servizio streaming Starz Play è disponibile in Italia tramite Apple TV.