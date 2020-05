Stephen King adora La Casa di Carta: 'È matta e frenetica'

Gli autori de La Casa di Carta possono festeggiare unendosi ai balli di Tokyo e Nairobi, poiché la loro serie ha un fan d'eccezione: Stephen King.

Tra un racconto dell'orrore e l'altro, lo scrittore trova infatti il tempo per gustarsi la serie Netflix e per commentare ammirato le imprese criminali dei vari personaggi. La passione per la serie non è un segreto, visto che già dopo la prima stagione aveva postato una foto travestito come i ladri della serie: "Vi ricordate La Casa di Carta, su Netflix? Fico, vero? I ragazzi mi hanno inviato qualche gadget. Nella seconda stagione, farò il tifo per Boston... e per il mio complice mascherato, la Cosa del Male".

Ovviamente si riferiva al suo piccolo cagnolino, soprannominato "The Thing of Evil" in onore del suo capolavoro Carrie. Ora il maestro del brivido è tornato alla carica e stavolta ha tessuto le lodi della quarta stagione, da lui appena iniziata: "La Casa di Carta Parte 4, Episodio 1 (Netflix): c'è più frenesia e più divertimento puro e matto qui, che in tutta una stagione della maggior parte delle serie. Che gran colpo".

I produttori esecutivi non hanno potuto che ringraziare l'autore ammettendo di amarlo, mentre il regista spagnolo della puntata in questione ha ammesso di essere arrossito di fronte alle parole di King: una "maravilla".

Condividete l'entusiasmo di Stephen King? Magari potrebbe scrivere un episodio dalle tinte horror per la serie... anche se così facendo tutti i personaggi rischierebbero di finire trucidati da qualche pagliaccio assassino o da un cane idrofobo. Agli appassionati della serie consigliamo di dare uno sguardo al video sulle 10 curiosità de La Casa di Carta.