Stephen King approva il ritorno di una serie TV: 'Ha un concept magnifico'

Sappiamo che quando Stephen King approva qualcosa, allora è sempre un buon motivo per andarla a recuperare, che si tratti di un nuovo film in uscita o di una serie televisiva particolarmente vicina alla sensibilità artistica dello scrittore di It e Shining. Stavolta, l'indirizzo dei suoi complimenti è una serie tv arrivata in Italia su Paramount+.

Stiamo parlando della serie televisiva From, ideata da John Griffin e che ha esordito con la sua prima stagione nel febbraio 2022. Proprio il mese scorso, il 23 aprile 2023, la serie è tornata su Epix con la seconda stagione e dopo averne visto i primi tre episodi, Stephen King non ha potuto fare a meno di elogiarla pubblicamente attraverso un post su Twitter.

"From: sono già a tre episodi visti. Concept meraviglioso, gestito in modo eccellente. Possibile che queste persone siano morte e non lo sappiano? Quello spuntone in testa? Porca vacca".

La storia segue gli abitanti di un'inquietante città dell'America centrale che intrappola chiunque vi entri, mentre i protagonisti cercano di sopravvivere e di trovare una via d'uscita dalle creature notturne e soprannaturali che vivono nella foresta che li circonda.

Sebbene la serie non abbia ancora raggiunto lo stesso successo di altri show di questo periodo, coloro che si sono sintonizzati su From sono rimasti piacevolmente sorpresi e terrorizzati dalla premessa unica e dall'atmosfera inquietante dello show. From ha anche raccolto paragoni favorevoli con un'altra serie soprannaturale su un gruppo di persone bloccate in un posto dove non vorrebbero essere: Lost. La speranza è che la nuova serie impari dal controverso finale di Lost.

Harold Perrineau, che è stato tra i personaggi regolari di Lost per diverse stagioni, ora guida un cast di grande talento in From nel ruolo dell'autoproclamato sceriffo e sindaco della Township, Boyd Stevens.

In Italia lo show è distribuito su Paramount+.