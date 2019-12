Stephen King, autore di The Outsider, parla del suo amore per le storie di detective

Continuano le dichiarazioni di Stephen King su The Outsider, questa volta il maestro dell'horror è protagonista di un video in cui racconta qualche retroscena sulla serie prodotta da HBO e che andrà in onda il prossimo 12 gennaio 2020.

Potete trovare in calce alla notizia il filmato che ci consente di dare un'occhiata alle atmosfere inquietanti dello show. Inoltre scopriamo la grande passione di Stephen King nei confronti dei racconti di detective e della sua volontà di scriverne una, ma unendola al genere dell'orrore che lo ha reso famoso.

The Outsider sarà composta da dieci episodi, nel corso della storia seguiremo le vicende del detective Ralph Anderson, interpretato da Ben Mendelsohn, mentre indaga sull'omicidio di Frankie Peterson, bambino di 11 anni trovato morto in mezzo ai boschi della Georgia. Mentre Ralph è ancora scosso dalla morte del figlio, si troverà costretto a collaborare con Holly Gibney, investigatrice privata dai metodi poco ortodossi con il volto di Cynthia Erivo. Oltre ai due attori già citati saranno presenti Bill Camp, Mare Winningham, Paddy Considine e Jason Bateman.

Abbiamo potuto dare un primo sguardo alla serie grazie al trailer di The Outsider, opera che ha tutte le carte in regola per diventare uno dei prodotti più di successo del catalogo dell'emittente televisiva HBO.