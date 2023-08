Stephen King è convinto che per superare alcune paure bisogna leggere Stephen King

Stephen King ha terrorizzato, con i suoi libri, milioni di appassionati, ammettendo più volte come, per lui, scrivere storie dell’orrore sia stato un modo per esorcizzare le sue paure. In un tweet di risposta a un utente sul social di Elon Musk, ha spiegato quale sarebbe, secondo lui, il miglior modo di sopravvivere alla paura di volare.

Stephen King tornerà in libreria nel 2024 con due nuovi libri e, se la prolificità dell’autore è sempre stata un segno distintivo della sua carriera, negli ultimi anni il Re si è dimostrato costantemente molto attivo anche sui social network, utilizzando quello che un tempo è stato Twitter per esprimere opinioni politiche e sociali e per rispondere ai tanti fan che lo seguono.

Nella sua ultima interazione online, lo scrittore di Portland ha voluto dare un consiglio a chi dovesse avere paura di volare, valido soprattutto nelle situazioni più terrificanti.

Rispondendo a un post che chiedeva, sopra un video che presenta un aereo che attraversa una turbolenza con i suoi passeggeri presi dal panico, cosa fare in quel genere di situazioni, King ha consigliato agli utenti del web di prendere la situazione di petto e affrontare la paura leggendo il libro, curato dallo stesso Stephen King e da Bev Vincent, Flight or Fright, una raccolta di racconti horror con al centro della narrazione proprio i viaggi in aereo.

Di certo una soluzione interessante, soprattutto per prendere coscienza della propria impotenza di fronte a una situazione di quel tipo.

In attesa di poter leggere i nuovi libri di King e, magari, di poter vedere sugli schermi un nuovo adattamento, vi lasciamo alla notizia che un film tratto da Stephen King si è bloccato, con il regista che ha abbandonato il progetto.