Stephen King difende Game of Thrones: 'I fan semplicemente non vogliono che finisca'

C'è chi si lamenta, chi piange, chi non sa dà pace, chi perde tempo con prese di posizione assurde e ancor più assurde petizioni online per rifare Game of Thrones 8 ... e poi c'è Stephen King.

Nelle scorse ore il maestro dell'horror è sceso sui suoi canali social per difendere a spada tratta l'ultimo episodio della serie andato in onda, The Bells, divisorio come solo gli episodi importanti e significativi delle più importanti e significative serie televisive della storia sanno essere.

King, come potete vedere dal post in calce all'articolo, ha adorato la puntata diretta da Miguel Sapochnik, scrivendo: "Ho adorato l'ultima stagione di Game of Thrones, inclusa la parte in cui Dani va fuori di testa e distrugge mezza Approdo del Re. C'è stata parecchia negatività intorno al fatto in se, ma credo che sia semplicemente perché le persone non vogliono alcun finale. Ma sapete come si dice, del resto: tutte le belle cose ..."

E pensare che The Bells non è stato neppure l'ultimo episodio della serie: quello andrà in onda domenica prossima e probabilmente scatenerà ancora più controversie, almeno stando alle parole di Sophie Turner, interprete di Sansa.

"Chissà se soddisferà il pubblico. Credo che molti fan saranno delusi e molti altri invece impazziranno di gioia. Credo che sarà interessante vedere le reazioni del pubblico, ma per me leggere la sceneggiatura è stato un colpo al cuore fino a che non sono arriva all'ultima pagina, quando ho letto le parole 'Fine de Il Trono di Spade'. E' stato davvero molto commovente."

