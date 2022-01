Stephen King elogia Yellowjackets: 'serie divertente, misteriosa e terrificante'

Stephen King ama commentare su Twitter film e serie tv che consiglia poi ai suoi fans, questa volta l’autore genio dell’horror ha elogiato una serie targata Showtime intitolata Yellowjackets che vede protagonisti un gruppo di adolescenti.

King, come potete vedere nel tweet in calce alla notizia, ha scritto: “YELLOWJACKETS è una bella storia di sopravvivenza, una bella storia di mistero e ha la sua giusta dose di momenti terribili. Ciò che ha, e che così tanti spettacoli attuali non lo hanno, è una caratterizzazione acuta e un senso dell'umorismo mordace.”



Yellowjackets racconta la storia di quattro adolescenti coinvolti in un incidente aereo nel 1996. La squadra dei giocatori di calcio del liceo del New Jersey doveva recarsi a Seattle per un torneo nazionale, ma mentre sorvola il Canada l’aereo precipita e i restanti membri della squadra sono intrappolati nella natura selvaggia, dove vengono lasciati a sopravvivere per 19 mesi. La serie si proietta in avanti per seguire la vita adulta dei protagonisti dopo aver vissuto insieme quell’esperienza da adolescenti.



King non è estraneo dal commentare su Twitter i prodotti che lo colpiscono, in positivo o in negativo, tra cui la serie Y: The Last Man di cui l’autore non condivide la cancellazione. Recentemente King ha svelato l'horror peggiore che abbia mai visto, alimentando il dibattito con i fan sul social network. Il prossimo episodio di Yellowjackets andrà in onda domenica 9 gennaio su Showime.