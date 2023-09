Stephen King è un grande fan di questa serie tv fantasy di Prime Video

Dopo aver ampiamente elogiato From, Stephen King ha puntato la sua attenzione su una nuova serie TV prossimamente disponibile in streaming su Prime Video e lo ha fatto consigliandola a tutti i suoi follower con il suo consueto entusiasmo. Non tutto ciò che consiglia lo scrittore è oro colato, certo, ma vale sempre la pena dargli un'occhiata.

All'epoca dell'uscita del libro di Leigh Bardugo, Stephen King aveva rivelato perché l'adattamento televisivo di Ninth House di Amazon sarà un successo. Ninth House sarà il secondo adattamento televisivo di una serie di libri della Bardugo, dopo Tenebre e Ossa adattato da Netflix, e questa volta è stato sviluppato per Amazon. Coloro che conoscono solo Tenebre e Ossa come serie di libri o serie televisiva rimarranno un po' sorpresi nel vedere il tono decisamente diverso assunto da Ninth House.

Ninth House ruota attorno al personaggio di Galaxy "Alex" Stern, una ventenne matricola dell'Università di Yale. Ha abbandonato la scuola superiore e ha un passato orribile, essendo sopravvissuta a un omicidio. Inoltre, ha la capacità di vedere i fantasmi, che chiama "Grigi". Nonostante il suo passato sospetto, le viene offerto un giro gratuito a Yale da un misterioso benefattore, che dà ad Alex l'opportunità a condizione che usi i suoi poteri per monitorare le potenti società segrete sotterranee di Yale che trafficano in oscura magia occulta. Si tratta di una serie che si discosta da ciò che si vede normalmente in TV, ma lo stesso Stephen King ha già involontariamente spiegato perché ha tutte le carte in regola per avere un grande successo.

Quando uscì il libro Ninth House, Stephen King lo elogiò, dicendo che era "il miglior romanzo fantasy che avesse letto da anni". Inoltre, apprezzò molto il realismo dei personaggi, nonché gli "shock e i colpi di scena" che la storia offriva. Nel frattempo, sta per uscire il prequel di Pet Semarary tratto da King.

Va notato che Stephen King, negli ultimi anni, ha fatto parecchie citazioni sulla copertina di libri di prossima pubblicazione e di romanzi d'esordio molto pubblicizzati. Uno dei modi più rapidi per ottenere una spinta è ottenere il timbro di approvazione proprio da King. Di solito King non promuove lavori scadenti e si può essere certi che se raccomanda un libro, è un libro che vale la pena leggere.