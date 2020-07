Stephen King, Le rivelazioni di Becka Paulson sarà una serie tv: tutti i dettagli

The CW sta lavorando ad una nuova serie tv con il titolo provvisorio di Revelations, secondo quanto riporta in queste ore Deadline. Lo show in lavorazione è basato sul famoso racconto di Stephen King, Le rivelazioni di Becka Paulson, e l'autrice dello show L'uomo di casa, Maisie Culver si occuperà dello script del pilota.

La trama della serie dovrebbe seguire le vicende di una donna che si spara accidentalmente nel cervello con una pistola sparachiodi, scoprendo di poter parlare con le immagini. La donna inizierà a comunicare con un'immagine 3D di Gesù posta sopra al suo televisore. A quel punto la protagonista verrà reclutata dal Messia per fermare una volta per tutte l'imminente Apocalisse. Il tutto dalla sua cittadina nel Midwest.



Una versione leggermente modificata rispetto a quella del racconto di King, nel quale la donna si spara con una pistola e l'immagine di Gesù inizia a parlare dell'infedeltà dei suoi mariti provocando in lei una micidiale vendetta. Appare evidente la diversa direzione nella quale The CW sembra intenzionata a portare lo show.

L'adattamento de Le rivelazioni di Becka Paulson sembra una notizia piuttosto sorprendente, dal momento che il racconto non è stato raccolto in un libro come altre storie scritte da Stephen King. Si tratterebbe comunque del secondo adattamento del racconto, dopo quello nel revival anni '90 di The Outer Limits, in un episodio con Catherine O'Hara, diretto e interpretato da Steven Weber.

Su Everyeye trovate un approfondimento sulle migliori serie tv tratte dai libri di Stephen King e un approfondimento sul rapporto di Stephen King con la tv.