Stephen King vi legge il nuovo libro If It Bleeds: ospite Holly Gibney di The Outsider

Nel video che vi proponiamo all'interno dell'articolo potete ascoltare la leggenda letteraria Stephen King mentre legge il primo capitolo del suo ultimo libro, If It Bleeds, che uscirà oggi 21 aprile.

In previsione dell'uscita, l'editore Simon & Schuster ha caricato sul proprio canale YouTube un video che mostra l'autore leggere la propria storia: nel mezzo della pandemia di Coronavirus che, nel caso non lo sappiate, ha cancellato diversi eventi pubblici, comprese le presentazioni dei libri, il video di King è una piacevole sorpresa per i suoi fan, molti dei quali senza dubbio hanno già prenotato If It Bleeds e ora attendono con impazienza la loro copia.

If It Bleeds offre ai lettori altre quattro storie inedite e autoconclusive, la prima delle quali, che dà il titolo al libro, vede il ritorno di Holly Gibney (della trilogia di Mr. Mercedes e The Outsider) che deve affrontare le sue paure, e forse un altro estraneo, questa volta da solo. In Mr. Harrigan’s Phone un'amicizia intergenerazionale ha dei risvolti inquietanti legati all'aldilà; La vita di Chuck esplora come ognuno di noi contenga diverse moltitudini; e infine in Rat, uno scrittore in difficoltà deve affrontare il lato oscuro dell'ambizione, un tema molto caro a King.

Anche voi state aspettando il nuovo libro dell'autore? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di The Outsider e ai dettagli della nuova serie tratta da Shining e prodotta da JJ Abrams.