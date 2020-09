Stephen King loda J.K. Rowling: 'É una narratrice di talento'

Stephen King nonostante sia uno degli autori più prolifici di sempre, è molto attivo su Twitter e di tanto in tanto da ai suoi follower pareri su film e serie tv da guardare o libri da leggere. Stavolta il re dell'horror ha commentato positivamente l'ultimo romanzo della Rowling, finendo così con l'essere sommerso da critiche.

Qualche tempo fa, questo tweet apparentemente innocuo non sarebbe stato affatto un grosso problema. Si tratta solo di uno scrittore di bestseller che si complimenta con una collega. Gli eventi recenti, tuttavia, hanno creato una vera crociata mediatica contro la Rowling per i suoi commenti transfobici.

La scrittrice è stata criticata da molti grandi nomi dello spettacolo quest'anno, incluse le star del franchise che lei stessa ha inventato. Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint hanno espresso la loro forte disapprovazione per le posizioni discriminatorie sulla comunità transgender che la creatrice di Harry Potter ha ripetutamente condiviso con il mondo. Tuttavia, non tutte le reazioni alle sue opinioni sono state pienamente negative. Robbie Coltrane, che interpretava Hagrid nei film di Potter, ha espresso il suo sostegno allo scrittrice e, a quanto pare, ora anche King sta facendo lo stesso.

L'autore di IT definisce Troubled Blood come il migliore dei romanzi della collana di Cormoran Strikee e loda la Rowling definendola coma una meravigliosa narratrice di grande talento. Dopo queste parole molte sono le critiche piovute sullo stesso King. I suoi lettori infatti proprio non hanno mandato giù il suo appoggio al nuovo volume della scrittrice. Nei mesi scorsi la Rowling aveva provato a difendersi, senza tuttavia riuscire a convincere i suoi fan.