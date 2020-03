Stephen King loda Zero Zero Zero di Stefano Sollima: 'Avvincente, epica e terrificante'

Zero Zero Zero è stata una delle serie finora più apprezzata del 2020, con punteggi altissimi e ottime recensioni, e a quanto pare la serie tratta dal libro di Roberto Saviano e diretta da Stefano Sollima ha fatto anche breccia nel cuore di Stephen King, che è intervenuto via social per elogiare senza mezzi termini lo show.

Ha scritto King: "Zero Zero Zero: Difficile credere che vedrò qualcosa migliore di questa, quest'anno. Scombussolante, avvincente, terrificante, epica. Dane DeHaan e Andrea Riseborough sono incandescenti". Siete d'accordo?



Con Zero Zero Zero Saviano approfondisce il terrificante universo che ruota attorno al business di cocaina e stupefacenti, seguendo la scia di sangue che parte dai campi coltivati e arriva a chi, a pochi passi da noi, costruisce un impero sulla polvere bianca. Cartelli messicani, camorra, mafia, 'ndrangheta: nella serie diretta dall'ottimo Stefano Sollima, Pablo Trapero e Janus Metz nessuno resta fuori da una guerra nella quale non si fanno prigionieri.

Zero Zero Zero è prodotta da Sky in collaborazione con Amazon Studios e Canal+. La prima stagione è suddivisa in otto episodi che vantano al loro interno grandi performance di Andrew Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico, Francesco Colella e Tcheky Karyo.



Della produzione si sono occupati lo stesso Roberto Saviano insieme a Leonardo Fasoli, Stefano Bises e Stefano Sollima, team che già si è occupato della riuscita Gomorra. Fasoli, Mauricio Katz, Max Hurwitz, Sollima e Maddalena Ravagli hanno invece collaborato alla stesura della sceneggiatura.



Per un migliore quadro della qualità della serie, vi rimandiamo alla nostra recensione di Zero Zero Zero.