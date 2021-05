Stephen King pazzo per Lisey's Story: nuove foto, e il trailer è in arrivo!

Stephen King sembra essere davvero entusiasta per Lisey's Story, la nuova serie Apple Tv diretta da J.J. Abrams, basata sull'omonimo romanzo del 2006 che in parte tratta anche il tema dei viaggi in mondi paralleli.

Tra l'altro, con un post sui social, l'autore ha rivelato la data d'uscita del primo trailer. A quanto pare, basterà attendere fino a domani per vedere i primi frame di Lisey's Story che sarà composta da ben 8 episodi e narrerà le vicende di una donna che due anni dopo la morte di suo marito inizia a riscoprire una verità che aveva represso.

La sinossi ufficiale dello show recita: "Due anni dopo la morte del marito, Lisey Landon decide che è ora di andare nel suo ufficio per svuotarlo. Scott Landon era un romanziere bestseller e Lisey è stata assediata da persone che volevano acquistare uno dei suoi lavori inediti, ma lei è determinata a non permetterlo. Quando inizia il processo di pulizia, viene contattata da un personaggio sgradevole che afferma che se non cederà le carte, lui le farà subire le conseguenze. Trovando la forza che non sapeva di avere, Lisey rifiuta e, fedele alla sua parola, Zack McCool inizia a perseguitarla. Lisey inizia a ricordare strani eventi del suo matrimonio che aveva soppresso e trova indizi che potrebbero aiutarla a salvarsi la vita".

Intanto, in calce alla notizia, trovate anche le prime immagini di Lisey's Story con protagonista il Premio Oscar Julianne Moore. Se volete, date uno sguardo alle migliori serie tv tratte dai libri di Stephen King.