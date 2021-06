Stephen King presenta La Storia di Lisey: 'È il momento giusto per portarla in tv'

Debutta venerdì 4 giugno su Apple TV+ La Storia di Lisey, nuova serie tv basata sul romanzo di Stephen King e prodotta da JJ Abrams. Lo stesso Stephen King ha scritto la sceneggiatura, mentre la regia è del cileno Pablo Larraín. Intervistato da EW per promuovere lo show, l'autore di IT l'ha definito un lavoro molto personale.

Stephen King ritiene La Storia di Lisey il suo romanzo preferito. "Non sarei mai stato coinvolto in questa cosa alla mia età se non lo fosse stato" ha raccontato. "Sai, sono tutti i miei preferiti. Li amo tutti. Alcuni di loro sono come dei bambini difficili da amare, altri un po' più facili da amare. Questo è un po' più difficile, ma ho sempre amato la storia, e questo è il motivo per cui sono stato coinvolto."

Il maestro del brivido è stato recentemente elogiato da Jennifer Jason Leigh, nel cast di La Storia di Lisey insieme a Julianne Moore, Clive Owen, Joan Allen, Dane DeHaan e Ron Cephas Jones. Nel prosieguo dell'intervista, Stephen King ha spiegato che è arrivato il momento giusto per adattare per la tv una storia del genere.

"Ho tenuto questa storia per me perché ho pensato che a un certo punto mi sarebbe piaciuto essere coinvolto nella scrittura e guidarla fino al completamento, ed essere in grado di farlo è solo un dono meraviglioso, perché alla mia età non hai molto tempo. Quindi sono contento di averla tenuta per me, e sono contento che Bad Robot lo abbia fatto, e Pablo era l'uomo giusto per il lavoro. Quindi, tutto è andato bene."