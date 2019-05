Stephen King promette: 'The Stand avrà un budget elevato e tantissima violenza'

Come sappiamo la CBS produrrà la serie tv di The Stand per il servizio di streaming on demand CBS All Access, e l'autore Stephen King ha finalmente svelato qualche dettaglio inedito relativo alla produzione.

Il romanzo-fiume The Stand, anche noto come L'Ombra dello Scorpione, è uno dei più conosciuti, amati e incensanti romanzi del Re dell'Horror, e in precedenza era già stato adattato in una miniserie della ABC risalente al 1994: all'epoca la serie venne anche piuttosto apprezzata, ma fu chiaramente vittima di tutti i limiti creativi e di produzione inerenti al mondo del piccolo schermo degli anni '90.

Ora King, che è comparso nell'ultima puntata del podcast Post Mortem (tenuto da quello che sarà il regista della serie tv, Mick Garri) ha fatto sapere che il nuovo adattamento godrà di un budget molto elevato e vanterà contenuti per adulti.

"In realtà la cosa che mi entusiasma di più è che, prima di tutto, abbiamo due ore in più per raccontare la storia" ha detto l'autore. "E in secondo luogo, siamo liberi da tutte quelle catene che invece furono imposte alla miniserie originale. Non solo il budget è più grande, ma siamo liberi in termini di linguaggio, in termini di violenza. E lo saremo in tutti i modi che non ci furono concessi con l'originale. CBS All Access vuole davvero che funzioni, e ci stanno mettendo dietro molte risorse. Quindi sono fiducioso. Ma siamo ancora ai primi giorni. Il cast non è ancora completo. Mio figlio Owen ha scritto alcune delle sceneggiature e sono fantastiche. Per ora va benissimo così."

Ricordiamo che contemporaneamente a CBS, Amazon sta producendo la serie tv de La Torre Nera, che i lettori di King sanno benissimo essere strettamente legata a The Stand.

Per adesso non possiamo far altro che invitarvi a rimanere sintonizzati in attesa di ulteriori aggiornamenti.