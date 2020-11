Stephen King rivela dettagli su La Storia di Lisey: 'Una serie visivamente meravigliosa'

La Storia di Lisey sarà una serie fantastica secondo l'attore Dane Dehaan, un concetto che viene ribadito anche dall'autore del romanzo originale, il grande Stephen King.

Lui stesso è coinvolto nel progetto in qualità di sceneggiatore e la sua collaborazione con il regista sembra stia dando buoni frutti, stando a quanto dichiarato dallo scrittore in un'intervista per il The Washington Post:

"Sto lavorando con un regista davvero talentuoso che si chiama Pablo Larrain, ad una mini serie per Apple Plus intitolata 'La Storia di Lisey. Ha avuto un sacco di idee che non si distaccano dal percorso della storia ma sono visivamente meravigliose, c'è un sacco di energia al loro interno".

La trama si concentrerà su Lisey, una donna che dovrà affrontare il passato dopo due anni dalla morte del marito scrittore. Tra mistero ed eventi paranormali, si accorgerà che l'universo creato dall'autore non era completamente frutto della sua fantasia. Le tipiche trovate narrative di King saranno adattate in maniera convincente da Lerrain a quanto pare:

"È come avere una percezione della profondità aumentata, come se io fossi un occhio e lui l'altro. Se vuoi avere successo in questo ambiente, devi scegliere persone molto capaci e poi dire 'Okay, farò un passo indietro, non me ne starò dietro le tue spalle a giocherellare con ciò che hai creato. Vai pure avanti con ciò che sei bravo a fare'".

Le riprese della serie con protagonisti Julianne Moore e Clive Owen sono state interrotte a marzo e il regista Pablo Larrain ha dato aggiornamenti sul proseguo dei lavori.