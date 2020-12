Stephen King, sapevate che Kingdom Hospital è ispirata a The Kingdom di Lars von Trier?

I numerosi progetti televisivi di Stephen King sono stati accolti con entusiasmo dai fan dello scrittore del Maine, uno dei suoi lavori meno conosciuti è Kingdom Hospital, opera del 2004 e ispirata ad una serie prodotta da Lars von Trier.

Lo show danese The Kingdom è andato in onda per la prima volta nel 1994, appassionando subito Stephen King che decide di creare un adattamento americano della serie TV. Il suo amore per questa serie è tale che per convincere i dirigenti della Columbia Pictures preferisce cedergli i diritti di "Secret Widow, secret garden", che diventerà poi un film. A questo punto Stephen King crea Kingdom Hospital, opera che ha fatto il suo debutto nel 2004 e che mantiene l'ossatura narrativa principale dello show di Lars von Trier.

Ogni puntata infatti ci racconta un nuovo caso che fa la sua comparsa nell'inquietante ospedale, esplorando così ad ogni episodio un genere horror diverso. Questo vale anche per i personaggi, che possono comparire solo una volta e poi non essere mai più nominati, lasciando i fan ad interrogarsi sulla conclusione della loro storia. Nonostante questo, Kingdom Hospital non ha riscosso il successo sperato dall'autore, venendo cancellata dopo solo una stagione.

