Stephen King sta scrivendo materiale extra per l'adattamento di La storia di Lisey

Secondo quanto riportato da Collider, Stephen King sarebbe al lavoro sulla scrittura di materiale extra da integrare eventualmente nell'adattamento seriale di La storia di Lisey, tratto proprio dal suo romanzo uscito nel 2006 e prodotto da J.J. Abrams.

A confermare questa notizia è stato Dane DeHaan, che sarà tra i protagonisti della serie, come rivelato lo scorso novembre. Per quanto riguarda il materiale inedito, si tratterà di qualcosa che i fan del romanzo non si aspettano minimamente. Oltre a scrivere la serie, King starebbe trascorrendo parecchio tempo sul set per assistere al processo di adattamento lavorando a stretto contatto con il regista della serie e assicurandosi che ogni cambio rispetto al materiale originale ottenga la sua approvazione diretta.

"E' davvero grandioso. Passa tanto tempo sul set", ha dichiarato DeHaan. "Si è veramente immerso in questa esperienza e nel lavoro che stiamo facendo. E' anche divertente aggiungere qualcosa insieme a lui. Sta anche scrivendo materiale extra. Pablo Larrain, il regista, ha una visione davvero limpida e tra loro c'è una vera collaborazione o altrimenti nulla sarebbe possibile. E' interessante che tutto ciò che scrive sia considerato sacro, così quando qualcosa viene cambiata è sempre meglio avere lui intorno e la sua benedizione e sapere così se è felici dei cambiamenti. Sembra stia venendo fuori qualcosa di veramente fico".

La storia di Lisey è stato ispirato dall'esperienza personale di Stephen King, quando fu coinvolto in un grave incidente nel giugno 1999. L'idea per la scrittura del romanzo è arrivata dall'improvvisa realizzazione, una volta tornato a casa, che tutte le sue cose erano dentro delle scatole. Dane DeHaan ha firmato per recitare nei panni di Jim Dooley, fan dei libri di Scott Landon (Clive Owen), che improvvisamente riscontra una forte sensazione su ciò che circonda l'opera inedita dell'autore, pubblicata in tutto il mondo.

Alla regia ci sarà Pablo Larrain. Nel cast troveremo anche Julianne Moore, Clive Owen e Joan Allen.