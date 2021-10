Stephen King ha una nuova serie horror da consigliarci: scoprite qual è

Quando a consigliarci qualcosa è Stephen King, possiamo stare tranquilli, perché è decisamente uno che se ne intende. Il maestro dell'horror, infatti, ha scritto tantissimi libri e racconti che sono stati adattati per lo schermo, con un buon successo il più delle volte. Oggi ha colto l'occasione per portare la nostra attenzione su una nuova serie horror .

Lo ha fatto tramite un tweet, in cui ha scritto "CHAPELWAITE (EPIX) è molto, molto buono. Un potente horror gotico. Solo thriller, niente riempitivi." Per chi non lo sapesse la serie con Adrien Brody nei panni del capitano Charles Boone è basata sul racconto Jerusalem's Lot di Stephen King. In questa storia il personaggio di Brody torna con la sua nave a casa, a Preacher's Corners, una piccola città nel Maine, in seguito alla morte di sua moglie. Da qui l'oscura storia familiare del capitano tornerà a perseguitare lui e i suoi figli.



Dunque il celebre autore ha dato la sua benedizione alla nuova serie tratta da un suo racconto, una cosa decisamente non scontata e che diversi suoi fan attendevano.

Qualche mese fa abbiamo visto il trailer di Chapelwaite, che da quel che sappiamo è ambientato nel 1850. Ovviamente questo ha acceso la curiosità del pubblico, che fino ad ora non aveva dato grande attenzione allo show in questione. Tuttavia i fan italiani dovranno ancora attendere il 26 Ottobre, data in cui la serie farà il suo esordio su TIMVision. Fino ad allora niente paura, perché Stephen King ci consiglia due film per colmare l'attesa.