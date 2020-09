Stephen King: tutte le serie in uscita tratte dai libri del re dell'orrore

Sono molti i film e le serie tv che sono state adattare da romanzi dello scrittore americano Stephen King: tra di esse, la più recente The Stand si è mostrata in un bellissimo trailer. Ma quali sono i prossimi adattamenti che vedremo tratti dalla penna del genio dell’horror?

Partiamo da Lisey’s Story, la serie che sarà la trasposizione sul piccolo schermo dell’omonimo romanzo, uscito nel 2006 in Italia con il titolo La storia di Lisey. Lo show, prodotto dalla casa di JJ Abrams Bad Robot per Apple TV, non ha ancora una data d’uscita, e vede tra i suoi produttori anche Julianne Moore. Le riprese, sotto la direzione di Pablo Larrain, dopo aver chiuso la produzione a metà marzo per la pandemia di COVID-19, non hanno ancora una data di inizio ufficiale.

The Bone Church era stata annunciata due anni fa da Cedar Park Entertainment, ed è nata come adattamento di un poema narrativo scritto da King negli anni 60, poi rivisto e pubblicato nel 2015 nella sua raccolta di racconti brevi Il bazar dei brutti sogni. La storia, raccontata dal punto di vista di un trasandato sopravvissuto a una disavventura, narra di una terrificante spedizione nella giungla alla ricerca di un misterioso luogo mitico, la Chiesa d’ossa. Dopo la sua presentazione, non abbiamo saputo niente riguardo alla serie, che rimane in produzione e ha come data di uscita TBA.

Tratto da un racconto lungo solamente dodici pagine, The Boogeyman aveva ricevuto il semaforo verde da parte della 20th Century Fox nel giugno 2018, salvo poi aver perso traccia del suo sviluppo. A settembre del 2019 gli scrittori del progetto, Scott Beck e Bryan Woods (creatori, tra gli altri, del film A Quiet Place) avevano dichiarato che la serie era ancora in produzione, e che sarebbe stata solo questione di tempo prima dell’avvio delle riprese. Riuscirà l’uomo nero a emergere in una nuova terrificante serie?

Chiudiamo con due progetti, Chapelwaite, che dovrebbe figurare Adrien Brody ed Emily Hampshire nella trasposizione di Jerusalem Lot, a sua volta prequel del più famoso Le notti di Salem, e The Dark Half, serie annunciata a dicembre del 2019 e che dovrebbe dare una nuova vita al racconto La metà oscura, del quale nel 1991 George Romero aveva già diretto un film. Entrambi i progetti hanno come data di inizio delle riprese il 2021.

Il 2021 inoltre vedrà l'uscita dell'ultima fatica dell'autore, Later, anche se di recente Stephen King ha annunciato di aver cambiato la trama del suo ultimo romanzo a causa della pandemia. Restiamo in attesa di questo e di tutti i prossimi progetti che coinvolgeranno il maestro dell’orrore.