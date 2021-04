Stephen King: svelata la data di uscita di La storia di Lisey, nuova serie di JJ Abrams

Dopo le prime immagini ufficiali con Julianne Moore, il servizio di streaming on demand Apple TV+ ha svelato la data di uscita dell'attesissima La storia di Lisey, nuova serie tv tratta dall'omonimo romanzo di Stephen King.

Prodotta da JJ Abrams e diretta dal regista cileno Pablo Larraín, La storia di Lisey sarà disponibile per tutti gli abbonati al servizio di streaming on demand a partire da venerdì 4 giugno, quando Apple TV+ presenterà in anteprima i primi due episodi dell'adattamento del best seller kinghiano. Nuovi episodi seguiranno ogni venerdì per le seguenti sei settimane.

La storia di Stephen King, che ha scritto personalmente tutti gli otto episodi della serie, è descritta come "un thriller profondamente personale" che ha per protagonista Lisey Landon (interpretata dalla vincitrice dell'Oscar Julianne Moore) due anni dopo la morte di suo marito, il famoso romanziere Scott Landon (Clive Owen). Una serie di eventi inquietanti spingono la protagonista ad affrontare tutti quei ricordi del suo matrimonio che ha deliberatamente bloccato nella sua mente.

Il cast include anche Jennifer Jason Leigh nei panni di Darla, Joan Allen in quelli di Amanda, Dane DeHaan come Jim Dooley, Ron Cephas Jones come Dashmiel e Sung Kang come Dan Beckman. King e Moore sono i produttori esecutivi del progetto, insieme al regista Pablo Larraín, JJ Abrams, Ben Stephenson e Juan de Dios Larraín.