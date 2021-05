Stephen King critica J.K. Rowling: 'ha torto sulle donne trans'

Nel giugno dello scorso anno, J.K. Rowling, autrice della saga di Harry Potter, è stata duramente criticata sui social media dopo aver pubblicato tweet controversi sulla comunità trans, per questo motivo, molti l'hanno etichettata come persona transfobica.

Di fronte a questa reazione la Rowling ha finito per cancellare un tweet in cui esprimeva la sua ammirazione per il collega scrittore Stephen King e, a quanto pare, avrebbe bloccato il genio del terrore dopo aver scoperto che supportava la comunità trans.

Riflettendo in un’intervista con il Daily Beast Stephen King ha detto: “Mi ha cancellato. In qualche modo mi ha bloccato. Ecco il punto: è la benvenuta per la sua opinione. È così che funziona il mondo. Se pensa che le donne trans siano pericolose, o che le donne trans in qualche modo non siano donne, o qualunque problema lei abbia con esso – l’idea che qualcuno ‘mascherato’ da donna stia per aggredire una ‘vera’ donna nel bagno – se crede a tutte queste cose, ha diritto alla sua opinione. È come il vecchio detto: 'Non sono d'accordo con quello che dici, ma difenderò il tuo diritto di dirlo fino alla morte' Abbiamo opinioni diverse, ma questa è la vita" ha detto King.

Lo scrittore ha poi aggiunto: “Qualcuno mi ha twittato: ‘Pensi che le donne trans siano donne?’ E io ho risposto: ‘Sì, lo credo’”.

Ora l’autore è tornato a parlare della Rowling su Twitter a causa di un articolo pubblicato da Uproxx che non ha riportato le sue parole propriamente.

“Se non si leggesse con attenzione si potrebbe credere - in base a quanto riportato da Uproxx - che ho detto che l'opinione di J.K. Rowling sulle donne transessuali faccia schifo e sia detestabile. Non l'ho detto. L'autore, Josh Kurp, l'ha dichiarato. Questo si tratta di un editoriale che viene passato come informazione" ha scritto King, come potete vedere in calce alla notizia.

Uproxx ha poi modificato l'articolo in modo che fosse chiaro che King non aveva usato quei termini ed è tornato su Twitter scrivendo: "La mia opinione è che Jo Rowling abbia torto sulle donne trans".



J.K Rowling intanto aveva provato a difendersi dalle polemiche pubblicando una lettera sulla libertà d'espressione.