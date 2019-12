Stephen King trova la serie Servant molto inquietante

È da poco disponibile la serie Servant, presente nel catalogo del servizio streaming di Apple e iniziano già ad arrivare i primi apprezzamenti, in particolare Stephen King ha rivelato di essere già diventato un fan dello show ideato da M. Night Shyamalan.

I commenti del celebre scrittore del Maine arrivano con un messaggio condiviso sulla sua pagina ufficiale di Twitter, in cui l'autore di IT e molti atri film e libri di successo afferma: "Servant su Apple TV+ è molto inquietante e coinvolgente. Ho visto solo due puntate ma sono già un grande appassionato". Per adesso la serie sta ricevendo numerosi apprezzamenti da parte del pubblico e della critica, come si può leggere nelle nostre prime impressioni di Servant, lo show riesce a trasmettere una grande inquietudine senza l'utilizzo di "jump scare" o immagini raccapriccianti, caratteristiche che lo rendono un prodotto estremamente originale.

Per chi non conoscesse la serie, ci racconta la storia di una coppia e del loro dolore a causa della perdita del figlio di sole tredici settimane. Dorothy riesce a superare questo trauma grazie ad una bambola estremamente realistica, ma la situazione si complicherà dopo l'arrivo di Leanne, babysitter per il finto bambino dei due. Nei giorni scorsi è stata anche condivisa il comunicato del rinnovo di Servant per una seconda stagione, notizia accolta positivamente da tutti i fan.