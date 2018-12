Steve Buscemi è un Dio depresso nel full trailer ufficiale di Miracle Workers

Dopo il teaser trailer di qualche giorno fa, adesso la TBS ha finalmente diffuso online il primo full trailer ufficiale della sua curiosa e intrigante Man Seeking Woman, nuova commedia sviluppata per il piccolo schermo dal creatore di Man Seeking Woman che vede protagonisti Steve Buscemi e Daniel Radcliffe.

Lo show è sviluppato dall'autore del libro Simon Rich, che ritorna sul piccolo schermo dopo le tre stagioni dell'irriverente e surreale Man Seeking Woman, altra serie tratta dal suo romanzo The Last Girlfriend on Earth.

Radcliffe vestirà i panni Craig, un angelo di livello piuttosto basso la cui responsabilità principale è badare a tutte le preghiere dell'umanità; Buscemi sarà invece il suo capo,Dio, che invece passa il tempo ad occuparsi dei suoi hobby. Per evitare la distruzione della Terra, Craig dovrà compiere un vero e proprio miracolo, il più grande mai stato fatto.

Composta da 7 episodi, la prima stagione di Miracle Workers debutterà su TBS il 12 febbraio 2019. Al momento si tratta di una delle annunciate novità comedy più interessante del prossimo anno, soprattutto per il calibro dei suoi due interpreti principali e per la scrittura di Rich, che con Man Seeking Woman aveva creato un interessante connubio tra dramma e ironia.



Incrociamo le dita e... preghiamo.