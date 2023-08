Steve Carell compie 61 anni: sapevate delle sue origini napoletane?

Esiste qualcuno al mondo capace di non voler bene a Steve Carell? Il Michael Scott del The Office americano è probabilmente uno degli attori più benvoluti della sua generazione, per cui non possiamo che sentirci un po' orgogliosi del fatto che, in qualche modo, le sue origini lo avvicinino a noi che da lui siamo lontani un bel po' di km.

L'attore che qualche tempo fa spiegò la sofferta decisione di lasciare The Office, e che oggi spegne le sue prime 61 candeline, pur essendo nato in Massachuttes vanta infatti dei nonni che partirono proprio da Napoli per andare a cercare fortuna nel Nuovo Continente, come spesso capitava a chi all'epoca non vedeva in Italia e in Europa prospettive per una vita dignitosa.

"Ho origini italiane. Il cognome della mia famiglia era Caroselli. Sembra che il mio bisnonno fosse un maggiordomo di Bari, e che vivesse a Napoli. Un giorno, alla fine dell’800, prese una nave con sua moglie e partì per il New Jersey. Una volta arrivati, misero su famiglia e cominciarono a produrre guanti da donna. Solo dopo mio nonno scelse di americanizzare il nostro cognome" furono le parole della star di Una Settimana da Dio e Crazy, Stupid, Love. Noi, ovviamente, speriamo di rivedere il buon Steve in Italia il prima possibile!