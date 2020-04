Steve Carell e John Malkovich nelle prime immagini di Space Force, nuova comedy Netflix

Netflix ha finalmente diffuso in rete un primo sguardo ufficiale a Space Force, nuova serie comedy creata da Steve Carell insieme al creatore di The Office Greg Daniels per la piattaforma streaming. Carell è dunque pronto a tornare protagonista di una sitcom da quando ha abbandonato il suo iconico ruolo nello show NBC.

Space Force, che prende il nome dall'iniziativa annunciata lo scorso anno dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump (il cui logo è molto simile a quello di Star Trek), segue le vicende di un pilota che sogna di dirigere l'Aeronautica Militare, il decorato generale Mark R. Naird (Steve Carell), mentre si ritrova a dover guidare un nuovo corpo della Forze armate Statunitensi: la Space Force, appunto. Con l'aiuto di un team di scienziati e spaceman, il protagonista si trasferisce in una remota base in Colorado dove dovrà organizzare una nuova conquista dello spazio.

Nel cast dello show, che di recente ha accolto Lisa Kudrow (Friends) nei panni della moglie del protagonista, troveremo anche John Malkovich nel ruolo del brillante consulente scientifico Adrian Mallory; Ben Schwartz nei panni del consulente per i media F. Tom Scarapiducci; Diana Silvers in quelli della figlia di Mar; e infine Tawny Newsome come il pilota di elicotteri Angela.

La serie debutterà su Netflix il prossimo 29 maggio. Che ve ne pare di queste prime immagini? Fatecelo sapere nei commenti.