Steve Carell ha salvato The Office dal fallimento? 'Stavano per cancellarci'

Circolano sempre più voci che sembrano confermare un reboot di The Office US. La serie è una delle più apprezzate in ambito comedy, ma come rivelato in un’intervista al cast dello show, The Office ha rischiato più volte la cancellazione.

Secondo Yahoo Entertainment, Brian Baumgartner e Angela Kinsey, interpreti rispettivamente di Kevin e Angela, hanno confermato che lo show ha fatto un enorme fatica a decollare rischiando più volte la cancellazione, nonostante l’enorme successo:

“All'inizio siamo stati quasi cancellati due, tre, quattro, 10, 12 volte. Facevamo fatica, si andava avanti settimana per settimana, senza certezze.”

A salvare l’intera serie, infatti, è stato un episodio in particolare in cui si può vedere un incredibile performance di Steve Carell, Spirito Natalizio (episodio 10, seconda stagione):

“Abbiamo avuto un rapido declino e poi siamo tornati indietro e quell'episodio è stato davvero un evento significativo per noi. E da lì siamo davvero decollati. Dopo la messa in onda di quell'episodio, siamo diventati il programma in streaming numero uno su iTunes e all'improvviso ci siamo detti: "Aspettate". Abbiamo trovato il nostro pubblico, Da lì in poi la svolta è stata decisiva e siamo stati accontentati.”

L’episodio mostra tutto il personale dell’ufficio festeggiare il Natale con uno scambio di “regali segreti”, per poi concludersi con una delle scene più divertenti della serie, in cui Steve Carell regala al pubblico un’espressione indimenticabile, salvando di fatto lo show.

“La faccia di Steve Carell alla fine dell'episodio, quando Meredith “lo flasha” e lui scatta la foto... è semplicemente geniale", ha dichiarato Baumgartner.

Moltissimi fan si sono affezionati al protagonista Micheal Scott e alle sue gag esilaranti, ma non solo; infatti, John Krasinski ha pianto quando Steve Carell ha abbandonato The Office.