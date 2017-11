Steve Lightfoot parla della violenza e la seconda stagione di Punisher

The Punisher è arrivato su Netflix dalla giornata di ieri, ed ora lo showrunnerha parlato della serie passando dalla violenza alla potenziale seconda stagione dello show Marvel.

ATTENZIONE! SPOILER!

Riguardo le critiche alla violenza esagerata della serie, Lightfoot ha spiegato in un'intervista: "Non puoi fare uno show sul Punitore senza farlo violento. Ma bisogna anche mostrare il costo di questa violenza. Devi renderla realistica, che fa male. Devi far sì che ci sia un costo per Frank Castle. Non può usare tutta questa violenza e poi andarsene via tranquillamente. Ogni situazione in cui si trova ha un costo, sia fisico che mentale".

Lo show si chiude con un discorso fatto ad un gruppo di veterani riguardo le sue paure, e Lightfoot spiega questa scelta: "Io e Jon Bernthal ne abbiamo discusso a lungo, abbiamo parlato dei veterani, di cosa provano. Dopo la premiere, uno dei veterani che hanno fatto la comparsa - molte comparse nella serie erano veri veterani - sono venuti da me e sono stati felici di quel finale. Mi ha detto 'sai, è proprio così'.".

Infine, Steve Lightfoot spera di poter tornare in una seconda stagione per continuare l'evoluzione di Frank Castle e di Billy Russo, che sul finale è pronto a diventare Mosaico: "Non so se ci sarà una seconda stagione, non so come funziona su Netflix. Credo che Netflix chiami la Marvel e poi la Marvel chiami me, a quel punto sono pronto a tornare. Ma sono eccitatissimo all'idea di farne una seconda stagione. Ci sono tante idee che ho in testa per Frank e Billy. Possiamo fare tanto con loro, in realtà".