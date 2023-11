Steve Martin, il suo libro è stato bandito in Florida: 'Per me è un vanto'

Ebbene sì, il libro di Steve Martin, celebre comico e attore americano e attualmente star di Only Murders in the Building, è stato bandito da un distretto scolastico in Florida. In un post sui social media, Martin ha dichiarato di essere "orgoglioso" che il suo romanzo del 2000, Shopgirl, sia stato bandito dall'istituto, quasi a vantarsene.

Un distretto scolastico della Florida ha vietato più di 300 libri nell'ultimo anno, come parte di una manovra insensata del governatore Ron DeSantis. L'elenco dei titoli interessati dall'allarmante divieto comprende classici della letteratura come Anna Karenina, Mattatoio n.5 e Sulla strada, oltre a opere di autori come Stephen King, Judy Blume, Mary Higgins Clark, Neil Gaiman, Toni Morrison, Joyce Carol Oates e Steve Martin.

Sì, proprio Steve Martin, il comico, attore e musicista che nel 2000 ha pubblicato un libro, Shopgirl. Sapevate che Martin doveva anche essere il protagonista di una commedia di David Lynch?

"Sono così orgoglioso che il mio libro Shopgirl sia stato bandito nella contea di Collier, in Florida! Ora le persone che vogliono leggerlo dovranno comprarne una copia!". Martin ha scritto in un post su Facebook che ha raccolto più di 38.000 like. Il libro, che è stato adattato in un film con Claire Danes nel 2005, è stato rimosso dal distretto scolastico in seguito all'approvazione di una nuova legge statale della Florida che rende più facile contestare un libro della biblioteca scolastica che "raffigura o descrive una condotta sessuale".

Tra gli altri autori interessati dalla rimozione figurano anche Ernest Hemingway e Alice Walker.

Martin è reduce dal successo della sua nuova serie in streaming in cui lo vediamo in scena con Martin Short e Selena Gomez. Only Murders in the Building è stata rinnovata per una quarta stagione e tornerà prossimamente su Disney+.

Ora, toccherà leggere anche il suo libro se non lo avete già fatto!