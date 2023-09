Steve Martin, persona orribile? La star Disney+ rifiuta le accuse di una ex collega

La star Steve Martin è sicuramente conosciuto dai più giovani di oggi grazie al suo ruolo nella serie Only Murders in the Building, trasmessa su Disney+. Eppure l'attore è nel settore da tempo, ed altri lo ricorderanno sicuramente anche in pellicole cinematografiche ormai cult, come La Piccola Bottega degli Orrori.

Paradossalmente, è recente la notizia di una delle attrici partecipanti al film diretto da Frank Oz, la quale accuserebbe Steve Martin di essere una persona orribile con cui lavorare.

Nello specifico, lei è Miriam Margolyes, e nel suo libro di memorie Oh Miriam: Stories From An Extraordinary Life, l'attrice veterana ha scritto di aver interpretato l'assistente dentale e di aver avuto a che fare da vicino con Martin, suo malgrado.

In particolare ricorda la scena in cui Steve le sbatte la porta in faccia e le dà un pugno: "Per tutta la giornata di riprese sono stata presa a pugni e schiaffi e sbattuta a terra da uno Steve Martin decisamente sgradevole ed impertinente, anche se forse stava solo recitando molto bene, tornai a casa con un mal di testa lancinante".

Nel complesso quest'ultima ha detto: "Martin era innegabilmente brillante, ma anche orribile". Dal canto suo l'attore ha risposto alle accuse rivoltegli da Margolyes, dichiarando:

"Quando ho letto per la prima volta questo resoconto sulla scena del film, sono rimasto sorpreso. Io ricordo che avevamo veramente una bella intesa sul set, come due professionisti. Ma quando si lascia intendere che io le abbia fatto del male, devo obbiettare. Ricordo di essere stato molto attento al pugno finto. Lei mi aveva assicurato di stare bene. Non c'è mai stato altro contatto fisico tra noi".

Voi cosa ne pensate? Ecco la lista dei sospetti in Only Murders in the Building 3. Oltretutto, sapevate che Selena Gomez è accusata di aver violato le regole dello sciopero?