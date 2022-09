Steve Martin, la star di Only Murders in the Building chiarisce le voci sul suo ritiro

Di recente Steve Martin ha creato un notevole scalpore parlando del suo possibile ritiro sottolineando che Only Murders in the Building potrebbe essere l'ultima produzione a cui prende parte e ora, l'amatissimo attore comico ha voluto chiarire meglio la questione.

"Quando questo programma televisivo sarà finito, non ne cercherò altri", ha detto Martin. "Non cercherò altri film. Non voglio fare cameo. Le cose andranno così".

Ha anche aggiunto che la sua vita familiare lo rende meno propenso ad accettare progetti che lo costringono a viaggiare. Only Murders in the Building invece, gli permette di lavorare dove vive e cioè nella città di New York.

"Ho una vita familiare davvero coinvolgente" ha detto Martin. "Per girare un film adesso, non sono più disposto a trasferirmi altrove. Non posso scomparire per tre mesi".

Ma a quanto pare, potrebbe non essere così. Parlando con E! sul tappeto rosso degli Emmy, Martin ha rivelato che non ha intenzione di scomparire del tutto, almeno non nel breve termine. Sebbene sia soddisfatto della sua attuale vita lavorativa e abbia poco interesse a trovare nuovi lavori, Martin ha intenzione di continuare con il suo programma televisivo, scrivere libri e andare in tournée con Martin Short.

"Avete un po' frainteso", ha detto Martin. "Mi hanno chiesto: 'Pensi alla pensione?' Ho detto: 'Beh, è ​​così. Sto facendo uno show televisivo, ho un libro in uscita e sono in tour con Martin Short. Questo è quello che intendo come ritiro. Sarà così".

Intanto Only Murders in the Building avrà una stagione 3, Hulu ha rinnovato l'amatissimo show e ha anche annunciato la partecipazione di Paul Rudd. Ne siete felici?